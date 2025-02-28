Гойкович об Израиле: «Атака Ирана – жесть, смотрел в небе «Звездные войны». Первое ощущение – звездец, но со временем привыкаешь. В России и близко такого нет»

Ренато Гойкович рассказал о ракетном обстреле в Израиле.

– Если бы возник вариант в РПЛ, супруга поехала бы с вами рожать в России?

– Да. В Израиле и России две абсолютно разные ситуации. В Израиле я жил в Петах-Тикве , все, по сути, произошло в 100 км от меня. Оренбург находится в 1500 км от границы. А здесь все рядом, я слышал воздушные тревоги каждые пару дней.

– И что делали в таких ситуациях?

– В каждом доме или квартире есть safe room – безопасная комната. Это помещение с толстыми стенами, в котором окно закрывается специальной загородкой.

Первое время, когда начинались тревоги, было ощущение, что все – звездец, но со временем привыкаешь. Посидишь там 10 минут – и все, жизнь продолжается.

– В этой комнате есть телевизор?

– Конечно, по сути, самая обычная комната, я там спал. У меня там была спальня. Но в частных домах это большое пустое помещение в подвале.

– Случалось, чтобы рядом с вашей квартирой что-то взрывалось?

– Я видел видео: обломки сбитой ракеты упали в моем городе. И сам наблюдал в действии работу «Железного купола».

Подписал контракт, и через 10 дней началась массированная атака Ирана, это жесть. Я просто смотрел в небе Star Wars («Звездные войны»). Ты тренируешься – и вдруг начинается…

Но возле поля также была безопасная комната, мы туда заходили всей командой, только слышишь бам-бам-бам, а через 20 минут возвращались тренироваться. Просто как в каком-то фильме. Это реально экспириенс. В России и близко ничего такого нет.

– Было прямо страшно?

– Когда шла серьезная атака Ирана. Слышишь тревогу, потом взрывы, а затем жизнь продолжается. Смотришь, а местные в такие моменты просто гуляют по улицам. Орет тревога, а они с детьми ходят.

Или во время тренировки была атака – мы, легионеры, разговариваем, обсуждаем, а местные игроки стоят и смеются. Им просто по хрен, такая жизнь. У них эта война уже лет 10 идет. Они привыкли – там год военные действия, потом пару недель перерыв, и снова все начинается, – сказал бывший защитник «Оренбурга », ныне выступающий за «Сараево ».