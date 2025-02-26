Дубай (ATP). Хачанов проиграл Циципасу, Медведев, Чилич, Оже-Альяссим, Берреттини вышли в 1/4 финала, Эмбер выбыл
Даниил Медведев обыграл Джованни Мпетши Перрикаром во втором круге в Дубае.
Карен Хачанов уступил Стефаносу Циципасу.
Cетка турнира здесь.
Dubai Duty Free Tennis Championships
Дубай, ОАЭ
24 февраля – 1 марта 2025
ATP 500
Призовой фонд – 3 237 670 долларов
Открытые корты, хард
Второй круг
Опубликовано: Алёна Майорова
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