IBU не получал от МОК официального запроса на допуск российских и белорусских спортсменов
Международный союз биатлонистов (IBU) не получал от Международного олимпийского комитета (МОК) официального запроса о допуске россиян и белорусов.
Ранее шведский телеканал SVT сообщил, что МОК призывает федерации зимних видов допустить российских и белорусских атлетов до квалификации на Олимпиаду-2026. При этом глава IBU Олле Далин подчеркнул, что сейчас этот вопрос не обсуждается.
«IBU не получал от МОК официального запроса на этот счет», – сообщили в международной федерации.
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Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
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