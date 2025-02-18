Товарищеские матчи. «Локомотив» забил 5 голов «Уралу» и сыграет с ним еще раз, «Ростов» против «Акрона»
Клубы Мир РПЛ проводят товарищеские матчи перед возобновлением сезона.
Товарищеские матчи
«Локомотив» – «Урал» – 5:0 (3:0)
Голы: 1:0 – Воробьев (8), 2:0 – Раков (13), 3:0 – Сарвели (28), 4:0 – Салтыков (89), 5:0 – Сулейманов (92).
«Локомотив» (стартовый состав): Лантратов, Ньямси, Морозов, Сильянов, Погостнов, Карпукас, Тимофеев, Сарвели, Раков, Севикян, Воробьев.
«Ростов» – «Акрон» – 16:00
«Рубин» – «Сочи» – 17:00
«Химки» – «КАМАЗ» – 17:00
«Локомотив» – «Урал» – 17:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Спортс’‘
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