Артета заявил о желании «Арсенала» догнать «Ливерпуль»: «Мы сделаем все возможное и не собираемся останавливаться. Команда хочет этого»

Микель Артета заявил о желании «Арсенала» догнать «Ливерпуль».

Лондонский клуб обыграл «Лестер» (2:0) в матче 25-го тура АПЛ .

Главному тренеру «канониров» Микелю Артете задали вопрос о послании в адрес «Ливерпуля », который опережает «Арсенал » на 4 очка при игре в запасе.

«Мы действительно этого хотим [догнать «Ливерпуль»]. Мы сделаем все возможное, независимо от того, что произойдет или с какими трудностями мы столкнемся.

Команда хочет этого. Мы работаем над этим семь или восемь месяцев. Мы не собираемся останавливаться, давайте посмотрим, как далеко мы сможем зайти!» – сказал Артета.