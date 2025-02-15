Артета заявил о желании «Арсенала» догнать «Ливерпуль»: «Мы сделаем все возможное и не собираемся останавливаться. Команда хочет этого»
Микель Артета заявил о желании «Арсенала» догнать «Ливерпуль».
Лондонский клуб обыграл «Лестер» (2:0) в матче 25-го тура АПЛ.
Главному тренеру «канониров» Микелю Артете задали вопрос о послании в адрес «Ливерпуля», который опережает «Арсенал» на 4 очка при игре в запасе.
«Мы действительно этого хотим [догнать «Ливерпуль»]. Мы сделаем все возможное, независимо от того, что произойдет или с какими трудностями мы столкнемся.
Команда хочет этого. Мы работаем над этим семь или восемь месяцев. Мы не собираемся останавливаться, давайте посмотрим, как далеко мы сможем зайти!» – сказал Артета.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sky Sports
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