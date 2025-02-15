«Бавария» следит за хавбеком «Атлетико» Барриосом. Игрок интересен и «Челси»
«Бавария» интересуется хавбеком «Атлетико».
Как сообщает Bayern & Germany со ссылкой на журналистов Bild, мюнхенцы следят за 21-летним футболистом. Интерес к Пабло также проявляет «Челси».
«Атлетико» хочет сохранить игрока. Его статистику можно изучить здесь.
Опубликовано: Sports
Источник: Bayern & Germany
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