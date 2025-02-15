«Бавария» следит за хавбеком «Атлетико» Барриосом. Игрок интересен и «Челси»

«Бавария» интересуется хавбеком «Атлетико».

Как сообщает Bayern & Germany со ссылкой на журналистов Bild, мюнхенцы следят за 21-летним футболистом. Интерес к Пабло также проявляет «Челси ».

«Атлетико » хочет сохранить игрока. Его статистику можно изучить здесь .