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Сериал «Мама, мы – ЦСКА!» начнется на Okko 12 февраля. Армейцы показали финальный трейлер: «Беспрецедентный взгляд на жизнь одной из самых знаковых команд России»

Премьера документального сериала «Мама, мы – ЦСКА!» назначена на 12 февраля.

Армейцы представили финальный трейлер шоу, которое будет выходить эксклюзивно в Okko со среды.

«Трейлер рассказывает новейшую историю ПФК ЦСКА, ставшего обладателем Кубка России в 2023 году и столкнувшегося со сложностями в следующем сезоне. Перед зрителем проносятся кадры из жизни клуба на поле и за его пределами, сопровождающиеся словами игроков, сотрудников и болельщиков.

В кадрах трейлера Марко Николич, Дмитрий Крамаренко, Игорь Акинфеев, Владимир Федотов, Федор Чалов и 12-й игрок ПФК ЦСКА – преданные болельщики – рассказывают о том, что значит быть частью семьи ЦСКА, будь то игра на пределе возможностей или поддержка команды в любых ситуациях, а шеф-редактор «Okko Спорт» Владимир Стогниенко комментирует опасные моменты на поле, уже вошедшие в историю.

Трейлер нового документального сериала ПФК ЦСКА и Okko завершается скандированием строчек из одноименного хита Басты, подарившего проекту название: «Мама, мы – ЦСКА!»

«Мама, мы – ЦСКА!» – это беспрецедентный взгляд на жизнь и работу одной из самых знаковых команд России. Создатели, вдохновившиеся при названии картины одноименной песней Басты, предлагают зрителям уникальную возможность увидеть клуб с новой стороны. Картина позволяет погрузиться во внутреннюю атмосферу команды и показывает не только игроков и тренеров, но и сотрудников, которые стоят за их успехами: медицинский штаб, спортивный блок, PR-команду, семьи и друзей игроков, как звездных болельщиков, так и неизвестных героев, которые поддерживают команду даже в самых отдаленных и холодных точках страны», – говорится в пресс-релизе.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал ЦСКА
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