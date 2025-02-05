Луис Энрике о победе «ПСЖ» над «Ле-Маном»: «Они могли забить 1-2 гола. Шансы были – например, когда Сафонов сделал сэйв. Кубок Франции – сложный турнир, многие команды Лиги 1 уже выбыли»
Луис Энрике высказался о победе «ПСЖ» над «Ле Маном» в Кубке Франции (2:0).
Российский вратарь парижан Матвей Сафонов провел на поле весь матч и помог клубу выйти в 1/4 финала турнира. Спортс’’ показывал встречу в 1/8 финала Кубка Франции в прямом эфире совместно с телеканалом «Старт», прокомментировали Вадим Лукомский и Виталий Ошовский.
«Ле Ман» мог забить один или два гола. Шансы у них были – например, когда Сафонов сделал сэйв. Кубок Франции – сложный турнир. Многие команды Лиги 1 уже выбыли.
Я хотел бы поздравить «Ле-Ман» и их тренера Патрика Видейра. Команда играла на очень высоком уровне, противостоять им было непросто», – сказал главный тренер «ПСЖ».
Как Сафонов потащил в упор на 90-й! Спас себе сухарь, а «ПСЖ» – спокойный выход в 1/4 Кубка
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Le Parisien
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем