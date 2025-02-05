Луис Энрике о победе «ПСЖ» над «Ле-Маном»: «Они могли забить 1-2 гола. Шансы были – например, когда Сафонов сделал сэйв. Кубок Франции – сложный турнир, многие команды Лиги 1 уже выбыли» 

Луис Энрике высказался о победе «ПСЖ» над «Ле Маном» в Кубке Франции (2:0).

Российский вратарь парижан Матвей Сафонов провел на поле весь матч и помог клубу выйти в 1/4 финала турнира. Спортс’’ показывал встречу в 1/8 финала Кубка Франции в прямом эфире совместно с телеканалом «Старт» , прокомментировали Вадим Лукомский и Виталий Ошовский.

«Ле Ман» мог забить один или два гола. Шансы у них были – например, когда Сафонов сделал сэйв. Кубок Франции – сложный турнир. Многие команды Лиги 1 уже выбыли.

Я хотел бы поздравить «Ле-Ман » и их тренера Патрика Видейра. Команда играла на очень высоком уровне, противостоять им было непросто», – сказал главный тренер «ПСЖ ».

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Полная запись матча с комментарием Лукомского