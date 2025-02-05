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Луис Энрике о победе «ПСЖ» над «Ле-Маном»: «Они могли забить 1-2 гола. Шансы были – например, когда Сафонов сделал сэйв. Кубок Франции – сложный турнир, многие команды Лиги 1 уже выбыли» 

Луис Энрике высказался о победе «ПСЖ» над «Ле Маном» в Кубке Франции (2:0).

Российский вратарь парижан Матвей Сафонов провел на поле весь матч и помог клубу выйти в 1/4 финала турнира. Спортс’’ показывал встречу в 1/8 финала Кубка Франции в прямом эфире совместно с телеканалом «Старт», прокомментировали Вадим Лукомский и Виталий Ошовский.

«Ле Ман» мог забить один или два гола. Шансы у них были – например, когда Сафонов сделал сэйв. Кубок Франции – сложный турнир. Многие команды Лиги 1 уже выбыли. 

Я хотел бы поздравить «Ле-Ман» и их тренера Патрика Видейра. Команда играла на очень высоком уровне, противостоять им было непросто», – сказал главный тренер «ПСЖ».

Как Сафонов потащил в упор на 90-й! Спас себе сухарь, а «ПСЖ» – спокойный выход в 1/4 Кубка

Полная запись матча с комментарием Лукомского

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Le Parisien
logoМатвей Сафонов
logoПатрик Видейра
logoЛе-Ман
logoлига 1 Франция
logoКубок Франции
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