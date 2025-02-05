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«ПСЖ» обыграл «Ле-Ман» в Кубке Франции (2:0) и вышел в 1/4 финала. Сафонов и Хвича провели полные матчи

«ПСЖ» победил «Ле-Ман» в 1/8 финала Кубка Франции (2:0).

Дезире Дуэ вывел парижан вперед на 25-й минуте, у него результативное действие в третьем матче подряд. Брэдли Барколя установил окончательный счет на 71-й.

Парижский клуб выиграл уже 8-й матч в 2025-м, единственная потеря очков – 25 января против «Реймса» в 19-м туре Лиги 1 (1:1).

Кроме «ПСЖ» в 1/4 финала Кубка Франции уже вышли «Брест» и «Дюнкерк», остальные команды определятся после матчей 5 и 6 февраля. Своего будущего соперника команды узнают 6 февраля по итогам жеребьевки, она начнется в 21:50 по московскому времени.

Следующий матч «ПСЖ» с Матвеем Сафоновым проведет 7 февраля в чемпионате против «Монако» Александра Головина, начало в 23:05.

Полная запись матча «ПСЖ» с «Ле-Маном» с комментарием Вадима Лукомского

Календарь Кубка Франции

Опубликовал: Вадим Высоцкий
logoКубок Франции
logoМатвей Сафонов
logoБрэдли Барколя
logoПСЖ
logoДезире Дуэ
logoЛе-Ман
logoлига 1 Франция
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