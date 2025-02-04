Анри о семейных трудностях Пепа: «Сложно руководить командой, когда ты ментально не в порядке из-за того, что происходит за пределами поля»

Тьерри Анри высказался о разводе Пепа Гвардиолы с женой и проблемах «Ман Сити».

Вчера «горожане» крупно проиграли «Арсеналу» (1:5) в выездном матче 24-го тура АПЛ.

«Чувствую ли я сожаление из-за ситуации, в которой оказался «Манчестер Сити » и Пеп? Да, но прежде всего из-за одной вещи. Не так просто справляться с тем, что происходит у него за пределами футбольного поля.

Я сам проходил через это, когда играл за «Барселону». Когда ты не в порядке ментально, это действительно сложно. Я переживал подобное в «Барселоне» и могу сказать, что это непросто. Никто не хочет сталкиваться с такими проблемами, когда нужно продолжать играть или руководить командой.

Думаю, это можно понять. Но в такой ситуации приходится двигаться дальше, даже если ты уже не так хорош», – сказал экс-форвард «Арсенала» и «Барселоны».

Пеп расстался с женой после 30 лет вместе. Она выбирала ему одежду и критиковала тактику

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