Анри о семейных трудностях Пепа: «Сложно руководить командой, когда ты ментально не в порядке из-за того, что происходит за пределами поля»
Вчера «горожане» крупно проиграли «Арсеналу» (1:5) в выездном матче 24-го тура АПЛ.
«Чувствую ли я сожаление из-за ситуации, в которой оказался «Манчестер Сити» и Пеп? Да, но прежде всего из-за одной вещи. Не так просто справляться с тем, что происходит у него за пределами футбольного поля.
Я сам проходил через это, когда играл за «Барселону». Когда ты не в порядке ментально, это действительно сложно. Я переживал подобное в «Барселоне» и могу сказать, что это непросто. Никто не хочет сталкиваться с такими проблемами, когда нужно продолжать играть или руководить командой.
Думаю, это можно понять. Но в такой ситуации приходится двигаться дальше, даже если ты уже не так хорош», – сказал экс-форвард «Арсенала» и «Барселоны».
Пеп расстался с женой после 30 лет вместе. Она выбирала ему одежду и критиковала тактику
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий