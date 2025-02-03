Нкунку не уйдет из «Челси» зимой. «МЮ и «Бавария» считают, что вингер стоит 40 млн фунтов, лондонцы хотели 65 млн

Кристофер Нкунку не покинет «Челси» в это трансферное окно.

Лондонский клуб был готовы продать 27-летнего вингера примерно за 65 миллионов фунтов.

Однако никто не сделал «Челси » такого предложения.

Интерес к французу проявляли «Манчестер Юнайтед » и «Бавария », которые считают, что футболист, учитывая недостаток игровой практики, стоит 40 миллионов фунтов.

Манкунианцы хотели взять игрока в аренду, но лондонцы отклонили предложение.

В этом сезоне Кристофер Нкунку сыграл 19 матчей в АПЛ , забил 2 гола и сделал 1 передачу, проводя на поле в среднем 22 минуты.