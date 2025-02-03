Нкунку не уйдет из «Челси» зимой. «МЮ и «Бавария» считают, что вингер стоит 40 млн фунтов, лондонцы хотели 65 млн
Кристофер Нкунку не покинет «Челси» в это трансферное окно.
Лондонский клуб был готовы продать 27-летнего вингера примерно за 65 миллионов фунтов.
Однако никто не сделал «Челси» такого предложения.
Интерес к французу проявляли «Манчестер Юнайтед» и «Бавария», которые считают, что футболист, учитывая недостаток игровой практики, стоит 40 миллионов фунтов.
Манкунианцы хотели взять игрока в аренду, но лондонцы отклонили предложение.
В этом сезоне Кристофер Нкунку сыграл 19 матчей в АПЛ, забил 2 гола и сделал 1 передачу, проводя на поле в среднем 22 минуты.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Athletic
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем