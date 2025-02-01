Слуцкий не знает по именам игроков «Шанхая»: «Там «Ян Цзой Цзинь Цзейо» – как-нибудь так. Они мне с самого начала дали никнеймы. Журналист спрашивает – я не понимаю, о ком речь»
Леонид Слуцкий рассказал, что не знает имена футболистов «Шанхай Шэньхуа».
«В чем фишка самая крутая, в том, что их реальные имена я произнести не могу. Ну, потому что там «Ян Цзой Цзинь Цзейо» – как-нибудь вот так, да? И они (футболисты) мне с самого начала все дали никнеймы.
И, например, когда мы приходим на пресс-конференцию, меня китайский журналист спрашивает: «А как вам такой-то игрок?» – я не понимаю, о ком идет речь. Мне переводчик переводит: «Как вам Дзе-Дзе?»
Это (на экране) Дзе-Дзе – наш крайний защитник, провел очень яркий сезон, попал в сборную Китая в этом году. Подкаблучник», – сказал Слуцкий в эфире «Шоу Воли» на телеканале ТНТ.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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