«Динамо» Киев выиграло на основной стадии еврокубков впервые за 22 матча – у РФШ

Киевское «Динамо» прервало серию без побед в еврокубках.

Команда Александра Шовковского обыграла РФШ в заключительном туре общего этапа Лиги Европы со счетом 1:0.

Украинский клуб победил на основной стадии еврокубков впервые с 25 февраля 2021 года. Тогда он одолел «Брюгге» (1:0) в 1/16 финала ЛЕ.

Серия киевлян без побед в Лиге чемпионов и Лиге Европы насчитывала 21 матч – на этом отрезке команда потерпела 18 поражений и 3 раза сыграла вничью.