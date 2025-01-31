«Динамо» Киев выиграло на основной стадии еврокубков впервые за 22 матча – у РФШ
Киевское «Динамо» прервало серию без побед в еврокубках.
Команда Александра Шовковского обыграла РФШ в заключительном туре общего этапа Лиги Европы со счетом 1:0.
Украинский клуб победил на основной стадии еврокубков впервые с 25 февраля 2021 года. Тогда он одолел «Брюгге» (1:0) в 1/16 финала ЛЕ.
Серия киевлян без побед в Лиге чемпионов и Лиге Европы насчитывала 21 матч – на этом отрезке команда потерпела 18 поражений и 3 раза сыграла вничью.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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