Хуммельс о «Боруссии»: «Больно видеть это, особенно с моей любовью к клубу. Проблемы были уже некоторое время – все быстро вернется на круги своя, надеюсь»

Матс Хуммельс высказался о нынешнем положении «Боруссии».

Сейчас команда занимает 11-е место в Бундеслиге, набрав 26 очков.

«Больно видеть это, особенно с моей любовью к клубу.

Некоторые проблемы не развиваются в течение нескольких недель, а являются таковыми уже некоторое время. Думаю, теперь мы заметили, что дело в проблемах, которые существовали немного дольше.

Конечно, я надеюсь, что все быстро вернется на круги своя», – сказал в интервью RTL/ntv экс-защитник «Боруссии », выступающий в «Роме».

Сегодня дортмундский клуб назначил нового тренера. Нури Шахина, уволенного 22 января, сменил Нико Ковач.