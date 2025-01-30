Хуммельс о «Боруссии»: «Больно видеть это, особенно с моей любовью к клубу. Проблемы были уже некоторое время – все быстро вернется на круги своя, надеюсь»
Матс Хуммельс высказался о нынешнем положении «Боруссии».
Сейчас команда занимает 11-е место в Бундеслиге, набрав 26 очков.
«Больно видеть это, особенно с моей любовью к клубу.
Некоторые проблемы не развиваются в течение нескольких недель, а являются таковыми уже некоторое время. Думаю, теперь мы заметили, что дело в проблемах, которые существовали немного дольше.
Конечно, я надеюсь, что все быстро вернется на круги своя», – сказал в интервью RTL/ntv экс-защитник «Боруссии», выступающий в «Роме».
Сегодня дортмундский клуб назначил нового тренера. Нури Шахина, уволенного 22 января, сменил Нико Ковач.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Yahoo
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