Мостовой про 18 матчей ЛЧ одновременно: «Не очень хорошо. Кто-то грызет семечки и смотрит перекличку, но она не успевала. Если у тебя 3 телевизора, включил 3 матча, остается еще 15!»
«Я думал, что в последнем туре группового этапа Лиги чемпионов, как обычно, несколько матчей будут в одно время, а остальные – в другое.
А потом открыл расписание и увидел, что 18 игр в одно время! Может, для кого-то это нормально. Но это не очень хорошо.
Как это смотреть? Даже если у тебя три телевизора, ты включил три матча, а еще остается 15 игр! Это ужас.
Ясно, что кто-то сидит, грызет семечки и смотрит перекличку с опасными моментами. Я тоже иногда так делаю.
Я включаю два матча и один экран с перекличкой, чтобы увидеть моменты в других играх. Но перекличка не успевала. Было много моментов, когда случался гол, а его показывали только через две минуты. Это неправильно.
Если бы было как раньше, то несколько групп играли бы в одно время, остальные – в другое. Сами загнали себя в такие рамки», – сказал бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой.
О чем думаешь, когда смотришь 18 матчей Лиги чемпионов одновременно
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