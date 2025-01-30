3,26 гола в среднем за игру забили на общем этапе ЛЧ. Это лучший результат за 6 последних сезонов

В Лиге чемпионов установлен лучший результат по голам за 6 лет.

В 144 матчах общего этапа турнира команды забили 470 голов – 3,26 в среднем за игру. Это лучший результат за последние шесть розыгрышей турнира. Сезон-2019/20: 3,21 гола за матч в среднем; Сезон-2020/21: 3,01 гола за матч в среднем; Сезон-2021/22: 3,09 гола за матч в среднем; Сезон-2022/23: 3,15 гола за матч в среднем; Сезон-2023/24: 3,08 гола за матч в среднем. «Бавария»/«Реал» грозят «Сити», «Юве» может выйти на «Милан». Ждем топ-матчи уже в стыках ЛЧ