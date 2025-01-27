«Тоттенхэм» пока не собирается увольнять Постекоглу. Ему подпишут минимум одного игрока, чтобы облегчить ситуацию с травмами (football.london)

«Тоттенхэм» не планирует увольнять Энджа Постекоглу с поста главного тренера.

По информации football.london, клуб планирует продолжить работу с Постекоглу на фоне кризиса травм в команде. «Шпоры» попытаются подписать хотя бы одного игрока на следующей неделе, чтобы облегчить ситуацию.

Сам тренер прекрасно понимает, что результаты под его руководством в этом сезоне были далеки от успешных, особенно когда у него был полный состав в начале сезона. Кроме того, его схема защиты была недостаточно хороша.

С начала зимы «шпоры» одержали лишь одну победу в лиге – над «Саутгемптоном» (5:0) 15 декабря. Также на этом отрезке у них две ничьих и восемь поражений.

«Тоттенхэм» после 23 игр в АПЛ идет на 15-м месте с 24 очками.

Уже семь кандидатов на место Постекоглу. Силва, Хави, Саутгейт и неожиданный фаворит