«В Бутане люди будто в каменном веке живут – очень многого нет. Государство развивается, каждый второй говорит по-английски – нонсенс для Азии». Экс-игрок «Тхимпху Сити» Зумакулов о стране
32-летний российский футболист играл за местный клуб с апреля по август 2024 года.
«Если посмотреть мои социальные сети, я очень люблю путешествовать. После пандемии ковида посетил много стран Юго-Восточной Азии.
Бутан меня всегда манил, ведь это закрытая страна. Люди живут будто в каменном веке – очень многого нет. Только интернет с телевидением появились примерно 20 лет назад – цивилизация туда дошла поздно.
Туда тяжело приехать туристом, ведь посетить эту страну можно только по турам, а билет на самолет для иностранца стоит в два-три раза дороже, чем для местных. Бутанцу он обойдется в 250 долларов, а туристу – в 500. И все по двойному тарифу.
Я давно хотел посетить эту страну, но просто так туда затратно слетать. Когда понял, что могу там поиграть в футбол и три месяца пожить в необычной среде, решил не отказываться. Это закрытая и нетипичная страна, которая сохранила свои традиции, но мне очень понравилась.
При этом Бутан развивается, каждый второй житель страны говорит по-английски. Это второй язык в стране. Для Азии это нонсенс – мало где в регионе могут похвастаться этим», – сказал бывший игрок «Тхимпху Сити» Алим Зумакулов.
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