Терзич – фаворит на смену Постекоглу в «Тоттенхэме». Хави и Саутгейт – в топ-7

Букмекеры допускают, что Эдин Терзич может возглавить «Тоттенхэм».

В 23-м туре команда Энджа Постекоглу дома уступила «Лестеру» (1:2), который проиграл 7 предшествующих матчей в чемпионате. «Тоттенхэм» с 24 очками идет на 15-м месте в АПЛ.

Эдин Терзич котируется главным фаворитом на назначение в лондонский клуб за 5.50. Далее у букмекеров идут Марку Силва, Андони Ираола и Томас Франк – на всех дают по 6.50.

Следующий тренер «Тоттенхэма» по версии букмекеров:

1. Эдин Терзич – 5.50;

2-4. Марку Силва – 6.50;

2-4. Андони Ираола – 6.50;

2-4. Томас Франк – 6.50;

5. Киран Маккенна – 10.00;

6. Гарет Саутгейт – 14.00;

7. Хави – 16.00.

Ставочная вики Спортса

Семь кандидатов на место Постекоглу: Силва, Хави, Саутгейт и неожиданный фаворит