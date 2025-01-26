Терзич – фаворит на смену Постекоглу в «Тоттенхэме». Хави и Саутгейт – в топ-7
Букмекеры допускают, что Эдин Терзич может возглавить «Тоттенхэм».
В 23-м туре команда Энджа Постекоглу дома уступила «Лестеру» (1:2), который проиграл 7 предшествующих матчей в чемпионате. «Тоттенхэм» с 24 очками идет на 15-м месте в АПЛ.
Эдин Терзич котируется главным фаворитом на назначение в лондонский клуб за 5.50. Далее у букмекеров идут Марку Силва, Андони Ираола и Томас Франк – на всех дают по 6.50.
Следующий тренер «Тоттенхэма» по версии букмекеров:
1. Эдин Терзич – 5.50;
2-4. Марку Силва – 6.50;
2-4. Андони Ираола – 6.50;
2-4. Томас Франк – 6.50;
5. Киран Маккенна – 10.00;
6. Гарет Саутгейт – 14.00;
7. Хави – 16.00.
Семь кандидатов на место Постекоглу: Силва, Хави, Саутгейт и неожиданный фаворит
Опубликовала: Венера Кравченко
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