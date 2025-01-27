«Порту» возглавил Ансельми. Контракт 39-летнего аргентинца – до 2027-го
Мартин Ансельми стал главным тренером «Порту».
Аргентинский тренер сменил на посту Витора Бруну. 39-летний специалист подписал контракт с клубом до 2027 года.
Ранее Ансельми тренировал мексиканский «Крус Асуль», установив рекорд клуба по очкам.
Наибольшего успеха он достиг в «Индепендьенте дель Валье», с которым 2 года подряд выигрывал 2 трофея за сезон. В 2022 году он завоевал с командой Кубок Эквадора и Кубок Южной Америки, в 2023-м – Суперкубок Эквадора и Суперкубок Южной Америки.
После 19 туров чемпионата Португалии «Порту» занимает 3-е место, набрав 41 очко.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Порту»
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