«Челси» может купить 19-летнего Амугу у «Сент-Этьена» за 15 млн евро и отдать в аренду «Страсбуру»
«Челси» может купить хавбека «Сент-Этьена» и отдать другому клубу из Франции.
«Синие» интересуются Матисом Амугу из «Сент-Этьена» и готовы заплатить за него 15 млн евро, сообщает RMC Sport.
Если переговоры сторон завершатся успешно, остаток сезона 19-летний француз доиграет в «Страсбуре» на правах аренды. Этот клуб, как и «Челси», принадлежит группе BlueCo.
Статистику хавбека можно изучить здесь.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: RMC Sport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем