«Челси» может купить 19-летнего Амугу у «Сент-Этьена» за 15 млн евро и отдать в аренду «Страсбуру»

«Челси» может купить хавбека «Сент-Этьена» и отдать другому клубу из Франции.

«Синие» интересуются Матисом Амугу из «Сент-Этьена » и готовы заплатить за него 15 млн евро, сообщает RMC Sport.

Если переговоры сторон завершатся успешно, остаток сезона 19-летний француз доиграет в «Страсбуре » на правах аренды. Этот клуб, как и «Челси », принадлежит группе BlueCo.

Статистику хавбека можно изучить здесь .