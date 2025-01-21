Каррагер об ошибке Санчеса в матче с «Вулвс»: «Он вратарь уровня АПЛ, но, возможно, не топ-клуба, а команды из нижней части таблицы»
Джейми Каррагер остался недоволен действиями Роберта Санчеса.
«Челси» обыграл «Вулверхэмптон» (3:1) в матче 22-го тура АПЛ.
В добавленное время к первому тайму вратарь лондонцев Роберт Санчес не смог зафиксировать мяч после подачи углового, после чего Мэтт Доэрти забил гол.
«Сейчас все стандартные положения выглядят одинаково – игроки пытаются заблокировать вратаря. Ему нужно было оттолкнуть соперника. Ты ведь вратарь АПЛ. Фола не было. Там ничего не было.
Санчес является вратарем уровня АПЛ, но, возможно, не топ-клуба, а команды из нижней части таблицы», – сказал бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Metro
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