Каррагер об ошибке Санчеса в матче с «Вулвс»: «Он вратарь уровня АПЛ, но, возможно, не топ-клуба, а команды из нижней части таблицы»

Джейми Каррагер остался недоволен действиями Роберта Санчеса.

«Челси » обыграл «Вулверхэмптон » (3:1) в матче 22-го тура АПЛ.

В добавленное время к первому тайму вратарь лондонцев Роберт Санчес не смог зафиксировать мяч после подачи углового, после чего Мэтт Доэрти забил гол.

«Сейчас все стандартные положения выглядят одинаково – игроки пытаются заблокировать вратаря. Ему нужно было оттолкнуть соперника. Ты ведь вратарь АПЛ. Фола не было. Там ничего не было.

Санчес является вратарем уровня АПЛ , но, возможно, не топ-клуба, а команды из нижней части таблицы», – сказал бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер .