Морозов о фото Воробьева с убитыми зайцами: «У меня негативную реакцию это не вызвало. У человека есть разрешение на охоту, имеет право, в чем проблема?»

Евгений Морозов высказался о фото Дмитрия Воробьева с убитыми на охоте зайцами.

Ранее нападающий «Локомотива » публиковал фотографию , на которой на фоне заснеженного поля он стоит с ружьем в руках, а перед ним лежат убитые зайцы.

«Я лично никогда не охотился. Насколько я знаю, у человека есть разрешение, поэтому имеет право, в чем проблема? У меня никакую негативную реакцию это не вызвало», – сказал защитник «Локомотива» Евгений Морозов.

Все обсуждают футболиста Воробьева из-за фото с охоты. Как она сейчас устроена в России и как к ней относятся?