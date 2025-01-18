Морозов о фото Воробьева с убитыми зайцами: «У меня негативную реакцию это не вызвало. У человека есть разрешение на охоту, имеет право, в чем проблема?»
Евгений Морозов высказался о фото Дмитрия Воробьева с убитыми на охоте зайцами.
Ранее нападающий «Локомотива» публиковал фотографию, на которой на фоне заснеженного поля он стоит с ружьем в руках, а перед ним лежат убитые зайцы.
«Я лично никогда не охотился. Насколько я знаю, у человека есть разрешение, поэтому имеет право, в чем проблема? У меня никакую негативную реакцию это не вызвало», – сказал защитник «Локомотива» Евгений Морозов.
Все обсуждают футболиста Воробьева из-за фото с охоты. Как она сейчас устроена в России и как к ней относятся?
Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем