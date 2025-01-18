Мотта о возможном уходе Камбьязо из «Юве» в «Ман Сити»: «Просил руководство никого не продавать. А они продают»
Тиаго Мотта недоволен возможным уходом Андреа Камбьязо из «Ювентуса».
Сообщалось, что «Манчестер Сити» может предложить за защитника 70 млн евро.
- Насколько печально было бы для вас потерять Камбьязо?
– Я не люблю говорить о трансферах, и мне нечего добавить. Камбьязо в полном порядке и выйдет на поле завтра [в субботу], это точно.
- Вы просили [руководство клуба] никого не продавать?
– Да, я просил. А они продают (смеется), – сказал тренер «Ювентуса».
Ранее туринцы выставили на трансфер защитника Данило и пытаются продать хавбека Дугласа Луиса.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Tuttomercatoweb
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