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  • Слот об 1:1 с «Ноттингемом»: «Ливерпуль» доминировал все 97 минут. У них была одна контратака, и они забили, поэтому сложилось мнение, что мы плохо начали игру»
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Слот об 1:1 с «Ноттингемом»: «Ливерпуль» доминировал все 97 минут. У них была одна контратака, и они забили, поэтому сложилось мнение, что мы плохо начали игру»

Арне Слот заявил, что «Ливерпуль» заслуживал победы в игре с «Ноттингемом» (1:1).

«В первые 10 минут у нас было три или четыре удара мимо ворот. Мы полностью контролировали игру, доминировали все 97 минут. У них была одна контратака, и они забили, поэтому сложилось мнение, что мы плохо начали игру.

Я могу только похвалить усилия и игру нашей команды – выступить так против соперника, который практически не дает возможностей, и создать столько моментов – я не могу требовать большего. Ну, разве что гола, конечно».

О том, как выход Цимикаса и Жоты привел к голу

«Если бы гол был с игры, люди, возможно, сказали бы, что это был тактический мастер-класс, но это был стандарт, так что я не думаю, что заслуживаю какой-то похвалы за это. Это была замена, где мы выпустили нападающего вместо защитника, и тот факт, что это сразу привело к голу, можно назвать удачей».

О том, разочарован ли результатом

«С начала нового года в двух из трех матчей большинство согласны со мной, что мы заслуживали большего, чем получили. Единственная игра, где эксперты не согласились, была против «Юнайтед», но если посмотреть на моменты, которые создали обе команды, мы заслуживали большего, чем 2:2 в той игре.

Слишком часто мы получали меньше, чем заслуживали, и это то, что нужно исправить как можно скорее. Наши фанаты, наши игроки и я – мы хотим выиграть лигу, но также хотим, чтобы наши болельщики приходили и наслаждались тем, что видят. Мы показали выдающийся футбол во втором тайме», – сказал главный тренер «Ливерпуля».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
logoЛиверпуль
logoКонстантинос Цимикас
logoАрне Слот
logoпремьер-лига Англия
logoНоттингем Форест
logoДиогу Жота
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