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  • Слот про 1:1 у «Ноттингема» в гостях: «О большем я и просить не мог, выдающийся 2-й тайм. Любой команде тут тяжело, а «Ливерпуль» порой создавал один момент за другим»
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Слот про 1:1 у «Ноттингема» в гостях: «О большем я и просить не мог, выдающийся 2-й тайм. Любой команде тут тяжело, а «Ливерпуль» порой создавал один момент за другим»

Арне Слот удовлетворен ничьей с «Ноттингем Форест» (1:1).

«С заменами тебе должно немного повезти. Мы сняли Конате с игры, хотя он обычно крайне опасен во время стандартных положений, но мы также знаем, что Жота способен забить гол, а Цимикас здорово умеет навешивать. Мы выпустили их для того, чтобы забить, и у них ушло всего 20 секунд.

Вратарю «Ноттингема» пришлось сделать несколько потрясающих сэйвов, но и защитники не раз хорошо блокировали удары. Они блокировали почти каждый удар.

О большем я и просить не мог. Второй тайм получился выдающимся. Мало кто может создать столько моментов в матче со столь здорово обороняющимся соперником. К сожалению, забить второй мяч не удалось.

На этом стадионе очень, очень тяжело создавать моменты любой команде. А у нас порой был один момент за другим. Хотя порой возникали большие паузы между такими сериями», – сказал в эфире TNT Sports главный тренер «Ливерпуля».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: BBC
logoЛиверпуль
logoАрне Слот
logoКонстантинос Цимикас
logoИбраима Конате
logoНоттингем Форест
logoДиогу Жота
logoпремьер-лига Англия
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