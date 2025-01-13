«Арсенал» забил 1 гол в 2 последних матчах при xG 6,41

«Арсенал » забил один гол в двух последних матчах при суммарном xG 6,41.

В воскресенье лондонцы уступили дома «Манчестер Юнайтед» (1:1, 3:5 по пен.) в 3-м раунде Кубка Англии, а во вторник проиграли на своем поле «Ньюкаслу» (0:2) в первом матче полуфинала Кубка английской лиги.

Таким образом, согласно xG (модели ожидаемых голов), «Арсенал» должен был забить за две игры не менее 6 мячей.