«Арсенал» забил 1 гол в 2 последних матчах при xG 6,41
«Арсенал» забил один гол в двух последних матчах при суммарном xG 6,41.
В воскресенье лондонцы уступили дома «Манчестер Юнайтед» (1:1, 3:5 по пен.) в 3-м раунде Кубка Англии, а во вторник проиграли на своем поле «Ньюкаслу» (0:2) в первом матче полуфинала Кубка английской лиги.
Таким образом, согласно xG (модели ожидаемых голов), «Арсенал» должен был забить за две игры не менее 6 мячей.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: CBS
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