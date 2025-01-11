Кейн хочет «Золотой мяч»: «Моя игра делает меня достойным кандидатом. Если выиграю ЛЧ, почему нет? Я с детства мечтал об этом призе, а Месси и Роналду придали ему особый блеск»

Харри Кейн хотел бы получить «Золотой мяч».

«Разумеется, я об этом думаю! И я верю, что смогу. Почему бы об этом не сказать?

Я чувствую, что моя игра делает меня достойным кандидатом. Я продолжаю развиваться, я играю за такие команды, как «Бавария » и Англия , претендующие на важные трофеи.

Поэтому почему я не должен верить в свои шансы, если буду показывать хорошую игру и выиграю крупный командный турнир вроде Лиги чемпионов?

Я с детства мечтал о «Золотом мяче », а еще больше – когда его получали Лионель Месси и Криштиану Роналду , придававшие ему особый блеск.

Кто знает, не будет ли у нас нового интервью в 2025 году?» – сказал форвард в разговоре с France Football.