«Если Лапорта подпишет Маффео, я все ему прощу». Противостояние Вини и защитника «Мальорки» стало главным событием первого тайма полуфинала Суперкубка Испании

Одним из самых ярких событий первого тайма полуфинала Суперкубка Испании между «Мадридом» и «Мальоркой» стало противостояние Винисиуса и Пабло Маффео.

У представителей «Реала» и «Мальорки» было несколько столкновений по ходу первых 45 минут игры. В какой-то момент Вини даже оказался на спине у Маффео. Арбитр встречи Рикардо де Бургос Бенгоэчеа пока ограничивается устными предупреждениями.

Зато болельщики в социальных сетях не сдерживают эмоции в комментариях:

💬«Если Лапорта подпишет Маффео, я все ему прощу».

💬«Маффео представляет интересы всех, кто ненавидит «Реал».

💬«У Маффео одна задача — довести Винисиуса до белого каления».

💬«Винисиус думает не о матче, а только о том, как бы достать Маффео».

💬«У Маффео что-то с головой — он самый жалкий футболист на планете».

💬«Почему Вини не может сосредоточиться на матче? Зачем все время отвлекаться на Маффео?».

💬«Надеюсь, эта паршивая командочка во главе с Маффео получит по заслугам».

💬«Маффео нужно переходить в «Валенсию» — у этой команды особые отношения с Вини».