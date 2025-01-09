Владелец «Астон Виллы» и богатейший человек Египта думает об отъезде из Великобритании из-за изменений в налоговой системе. Савирис ушел с поста директора лондонского филиала своей компании (Bloomberg)

Владелец «Астон Виллы» может покинуть Великобританию.

Как сообщает Bloomberg, богатейший человек Египта Нассеф Савирис, являющийся совладельцем и председателем «Астон Виллы », думает об отъезде из Великобритании в связи с изменениями в налоговом законодательстве и политической ситуацией в стране.

Утверждается, что Савирис рассматривает возможность переезда в США или другую европейскую страну.

В конце ноября прошлого года предприниматель покинул пост директора лондонского филиала компании NNS Group, принадлежащей его семье. Однако планы Савириса не являются окончательными – не исключено, что он изменит свое решение.

Савирис владеет 55% акций «Астон Виллы» с 2018 года. Forbes оценивает состояние египетского предпринимателя примерно в 6,35 миллиарда фунтов (около 7,6 млрд евро).