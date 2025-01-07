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  • Желько Петрович о Москве: «Мой любимый мегаполис. Место с невероятной историей. Я спорил с людьми на передачах, которые говорили что-то плохое про город, но сами там не были»
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Желько Петрович о Москве: «Мой любимый мегаполис. Место с невероятной историей. Я спорил с людьми на передачах, которые говорили что-то плохое про город, но сами там не были»

Желько Петрович назвал Москву своим любимым мегаполисом.

Черногорский тренер ранее работал в «Анжи» вместе с Гусом Хиддинком. 

«Мой любимый мегаполис – Москва. Я жил в Лондоне, Токио, Гамбурге и многих других больших городах. Мне понравился Токио, японцы очень милые люди, но Москва – это особенная любовь, она такая огромная, такая красивая.

Место с невероятной историей. Бывало, что я спорил с разными людьми на передачах, которые говорили что-то плохое про Москву, но никогда там сами не были.

Москва – это просто невероятно, как и Санкт-Петербург и другие российские города», – сказал Петрович, сейчас возглавляющий клуб из Кувейта «Аль-Кадсия».

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «РБ Спорт»
Желько Петрович
светская хроника
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