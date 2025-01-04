Торре забил и дважды ассистировал Левандовскому в игре с «Барбастро». У хавбека «Барсы» 7 (4+3) очков в 10 матчах сезона
Пабло Торре совершил три результативных действия в матче Кубка Испании.
«Барселона» играет с «Барбастро» в 1/16 финала турнира (4:0, второй тайм).
В этом матче 21-летний полузащитник каталонской команды дважды ассистировал Роберту Левандовскому и забил один гол сам.
Всего на счету Торре 4 гола и 3 результативных паса в 10 матчах текущего сезона. Его статистику можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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