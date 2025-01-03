Чемпионат Франции. «Ницца» примет «Ренн», «Лион» и «Монпелье» сыграют в субботу, «Марсель» встретится с «Гавром» Кузяева в воскресенье
«Ницца» принимает «Ренн» в матче 16-го тура Лиги 1.
В субботу «Лион» встретится с «Монпелье», в воскресенье «Марсель» сыграет против «Гавра» Далера Кузяева.
16-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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