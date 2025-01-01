«Левски» не продал «Ростову» Майкона за 1 млн евро. Россияне могут сделать новое предложение по трансферу латераля
«Ростов» заинтересован в подписании бразильского левого латераля.
По информации Sport24, желто-синие предлагали 1 миллион евро за трансфер игрока «Левски» Майкона. Болгарский клуб ответил отказом.
Существует вероятность, что дончане сделают новое предложение по игроку.
В текущем сезоне 24-летний футболист провел 16 матчей за «Левски» во всех турнирах и отличился 1 результативной передачей.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sport24
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