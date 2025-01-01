«Левски» не продал «Ростову» Майкона за 1 млн евро. Россияне могут сделать новое предложение по трансферу латераля

«Ростов» заинтересован в подписании бразильского левого латераля.

По информации Sport24, желто-синие предлагали 1 миллион евро за трансфер игрока «Левски» Майкона. Болгарский клуб ответил отказом.

Существует вероятность, что дончане сделают новое предложение по игроку.

В текущем сезоне 24-летний футболист провел 16 матчей за «Левски » во всех турнирах и отличился 1 результативной передачей.