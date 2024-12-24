Винисиус посетил матч НФЛ между «Майами» и «Сан-Франциско»
Винисиус Жуниор посетил матч НФЛ.
Вингер «Реала» воспользовался паузой в сезоне и отправился в США.
Бразилец приехал во Флориду и побывал на матче НФЛ между «Майами Долфинс» и «Сан-Франциско».
Винисиус не сыграл против «Севильи» (4:2) в матче Ла Лиги из-за перебора желтых карточек.
Фото: x.com/MiamiDolphins
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Goal.com
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