Винисиус посетил матч НФЛ между «Майами» и «Сан-Франциско»

Винисиус Жуниор посетил матч НФЛ.

Вингер «Реала» воспользовался паузой в сезоне и отправился в США.

Бразилец приехал во Флориду и побывал на матче НФЛ между «Майами Долфинс» и «Сан-Франциско».

Винисиус не сыграл против «Севильи» (4:2) в матче Ла Лиги из-за перебора желтых карточек.

Фото: x.com/MiamiDolphins