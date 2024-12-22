Лапочкин негативно оценил итоги 2024-го для российского судейства: «Больше минусов. ЭСК стала мемом, все смеются и издеваются»
Сергей Лапочкин критично высказался о российском судействе.
– Что касается итогов внутреннего судейства, клубы и общественность недовольны, больше минусов. Двойные трактовки, да и мемом стала экспертно‑судейская комиссия, все смеются и издеваются. В этой области что‑то надо менять. Никто не воспринимает решения ЭСК, они вызывают у всех улыбку.
– Все претензии клубов считаете обоснованными?
– Не только клубов. Работая на «Матч ТВ», я вижу мнения журналистов, экспертов и футболистов. Нет особо довольных закрытостью и непониманием процессов. Сказал бы так, что футбольная общественность не все понимает, что происходит в нашем судействе, – сказал бывший арбитр ФИФА.
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