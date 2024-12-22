Инкапиэ продлил контракт с «Байером» до 2029-го

Пьеро Инкапиэ продлил контракт с «Байером».

Новое соглашение защитника, выступающего за клуб с 2021 года, рассчитано до 2029 года.

В текущем сезоне 22-летний игрок провел 15 матчей в Бундеслиге и забил 1 гол.

С полной статистикой эквадорца можно ознакомиться здесь .

Фото: https://x.com/bayer04fussball