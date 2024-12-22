Инкапиэ продлил контракт с «Байером» до 2029-го
Пьеро Инкапиэ продлил контракт с «Байером».
Новое соглашение защитника, выступающего за клуб с 2021 года, рассчитано до 2029 года.
В текущем сезоне 22-летний игрок провел 15 матчей в Бундеслиге и забил 1 гол.
С полной статистикой эквадорца можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер «Байера»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем