«ПСЖ» нанес 11 ударов без голов в матче с «Осером» – антирекорд Лиги 1 с момента сбора статистики

«ПСЖ» нанес 11 ударов без голов в створ ворот в матче Лиги 1 с «Осером» (0:0).

Это антирекорд чемпионата Франции с сезона-2006/07, с момента сбора статистики. «ПСЖ» не побеждает 3 матча подряд: 2 ничьих и поражение. Сегодня не обыграли «Осер» – 0:0