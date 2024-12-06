«Кубань» о трансферном бане: «Клуб погасил задолженность перед Анджелковичем и все штрафы перед ФИФА. Запрет будет снят в первый день зимнего окна»

«Кубань» сообщила, что трансферный бан с клуба будет снят 1 января.

«В связи с появившейся в СМИ новостью о применении к ООО ПФК «Кубань » нового трансферного бана ФИФА , поясняем:

– Клубом погашена задолженность перед футболистом-профессионалом Неманей Анджелковичем в полном объеме, финансовых претензий к клубу нет, что подтверждается письмами ФИФА. Также погашены все штрафы перед ФИФА.

– Трансферный бан с нашего клуба будет снят в первый день текущего зимнего трансферного окна, что подтверждает официальное письмо ФИФА», – сообщила пресс-служба краснодарского клуба, опубликовав текст письма.