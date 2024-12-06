«Кубань» о трансферном бане: «Клуб погасил задолженность перед Анджелковичем и все штрафы перед ФИФА. Запрет будет снят в первый день зимнего окна»
«Кубань» сообщила, что трансферный бан с клуба будет снят 1 января.
«В связи с появившейся в СМИ новостью о применении к ООО ПФК «Кубань» нового трансферного бана ФИФА, поясняем:
– Клубом погашена задолженность перед футболистом-профессионалом Неманей Анджелковичем в полном объеме, финансовых претензий к клубу нет, что подтверждается письмами ФИФА. Также погашены все штрафы перед ФИФА.
– Трансферный бан с нашего клуба будет снят в первый день текущего зимнего трансферного окна, что подтверждает официальное письмо ФИФА», – сообщила пресс-служба краснодарского клуба, опубликовав текст письма.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Кубани»
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости