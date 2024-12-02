Мотта об 1:1 с «Лечче»: «Во втором тайме было видно, что «Юве» сильно устал. Мы должны учиться на своих ошибках»
Тиаго Мотта высказался после ничьей с «Лечче» (1:1) в Серии А.
«Во втором тайме было видно, что команда сильно устала, и мы знали, что такое могло произойти.
В первом тайме мы играли хорошо, потом повели в счете, но пропустили в концовке. Мы должны продолжать двигаться вперед, учиться на своих ошибках и подготовиться к следующему матчу [с «Болоньей»]», – сказал тренер «Ювентуса».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Football Italia
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