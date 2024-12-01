Радимов о ЦСКА: «Приход Николича ничего не изменил. Проблема — нападающий. На одном Мусаеве далеко не уедешь» 

Владислав Радимов оценил выступление ЦСКА в Мир РПЛ при Марко Николиче.

После 17 матчей армейцы занимают в таблице 6-е место.

«Приход Николича ничего не изменил. Скамейка стала больше, при Владимире Федотове у команды было большое количество травмированных игроков.

Проблема ЦСКА — нападающий. На одном Тамерлане Мусаеве далеко не уедешь», — сказал бывший футболист ЦСКА.