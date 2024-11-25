Василий Березуцкий может возглавить азербайджанский «Сабах»: «Боссы клуба жалуют русских специалистов. У Бердыева нет проблем в «Туране». Руководители им довольны» 

В Азербайджане считают, что Василий Березуцкий возглавит скорее «Сабах», чем «Туран».

«Березуцкий может возглавить один из азербайджанских клубов? Потенциально — «Сабах». Если [главный тренер] Рендулич проиграет еще один матч, то его уволят.

Еще один фактор — в «Сабахе» есть [член правления] Пономарев. Плюс боссы «Сабаха » русских, хорватских, сербских специалистов жалуют.

А у Бердыева нет проблем в «Туране ». Руководители им довольны», — сказал журналист Илкин Султанлы.

В настоящее время Василий Березуцкий занимает пост ассистента тренера «Шанхай Шеньхуа » Леонида Слуцкого.

После 14 туров «Сабах» занимает в чемпионате Азербайджана 5-е место.