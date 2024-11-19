Экс-агент Васина: «Виктор как минимум не слабее Игнашевича и Березуцких был, по потенциалу – сильнее братьев. 80% «привозов» – когда он пытался исправлять ошибки партнеров»

Экс-агент Виктора Васина считает, что игрок не уступал другим защитникам ЦСКА.

– Почему болельщики вспоминают Васина больше по привозам, чем по стабильной игре в обороне?

– На эту тему много раз разговаривал с Бабаевым – и с болельщиками тоже. 80% «привозов» случались тогда, когда Васин пытался исправлять тактические и технические ошибки партнеров по команде. Не всегда это удавалось. Бывало, что мяч от Васина отскочил к нападающему, и тот забил в пустые ворота.

Но как и почему мяч и Васин оказались в том месте? Такой анализ дилетанты не делают.

Я всегда бился за своих футболистов. Похвалюсь, что мне не раз удавалось убеждать руководителей клубов в том, что их видение было неверное. Мои аргументы часто были объективными.

– Вы считаете, что Васин как защитник был сильнее Игнашевича и братьев Березуцких?

– Я считаю, что Васин как минимум был не слабее. Как только Васин пришел, у нас была договоренность с Гинером: если Виктор не сможет составить конкуренцию, то ЦСКА отдает его в аренду.

Мы согласились, потому что он тогда входил в сборную России и ему нужна была постоянная игровая практика. Без игр не мог бы прогрессировать и вызываться в сборную.

Во время первого сбора в ЦСКА мне было четко сказано, что Васин ни в какую аренду не уходит, остается в обойме и конкурирует. К сожалению, на следующий день Виктор порвал крестообразные связки.

Сейчас некорректно будет говорить, кто сильнее или слабее. Как минимум Витя такой же игрок, как Игнашевич и братья Березуцкие . Проигрывал лишь только в опыте.

Потенциально Васин точно был сильнее Березуцких. Но по объективным причинам он не наиграл столько, сколько должен был.

Все эти ребята – хорошие парни и футболисты. Внутри ЦСКА тоже хорошо знают, что Васину травмы помешали. Когда Игнашевич завершил карьеру после чемпионата мира и Васин должен был играть, то внутри клуба уже было отношение некорректным.

– Что было?

– Не знаю. Просто скажу, что по отношению к Васину поступали нечестно. Даже когда его провоцировали и шантажировали, чтоб он ехал в «Мордовию», при этом потерял в зарплате.

– Кто провоцировал и шантажировал?

– Клуб. Бабаев был сильно заинтересован в том, чтобы Васин ушел. Но если игрок уходит, вы не должны лезть к нему в карман. Но здесь получилось наоборот. Обманули его на курсе валюты, налогах и т.д.

Ранее некоторые проблемы мне приходилось обсуждать с Гинером , он за две минуты решал вопросы. Евгений Леннорович – очень солидный человек. Но прежде, чем это доходило до него, все было очень дешево. Он же все исправлял, – сказал Арсен Минасов .