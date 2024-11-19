Экс-агент Васина: «Виктор как минимум не слабее Игнашевича и Березуцких был, по потенциалу – сильнее братьев. 80% «привозов» – когда он пытался исправлять ошибки партнеров»
– Почему болельщики вспоминают Васина больше по привозам, чем по стабильной игре в обороне?
– На эту тему много раз разговаривал с Бабаевым – и с болельщиками тоже. 80% «привозов» случались тогда, когда Васин пытался исправлять тактические и технические ошибки партнеров по команде. Не всегда это удавалось. Бывало, что мяч от Васина отскочил к нападающему, и тот забил в пустые ворота.
Но как и почему мяч и Васин оказались в том месте? Такой анализ дилетанты не делают.
Я всегда бился за своих футболистов. Похвалюсь, что мне не раз удавалось убеждать руководителей клубов в том, что их видение было неверное. Мои аргументы часто были объективными.
– Вы считаете, что Васин как защитник был сильнее Игнашевича и братьев Березуцких?
– Я считаю, что Васин как минимум был не слабее. Как только Васин пришел, у нас была договоренность с Гинером: если Виктор не сможет составить конкуренцию, то ЦСКА отдает его в аренду.
Мы согласились, потому что он тогда входил в сборную России и ему нужна была постоянная игровая практика. Без игр не мог бы прогрессировать и вызываться в сборную.
Во время первого сбора в ЦСКА мне было четко сказано, что Васин ни в какую аренду не уходит, остается в обойме и конкурирует. К сожалению, на следующий день Виктор порвал крестообразные связки.
Сейчас некорректно будет говорить, кто сильнее или слабее. Как минимум Витя такой же игрок, как Игнашевич и братья Березуцкие. Проигрывал лишь только в опыте.
Потенциально Васин точно был сильнее Березуцких. Но по объективным причинам он не наиграл столько, сколько должен был.
Все эти ребята – хорошие парни и футболисты. Внутри ЦСКА тоже хорошо знают, что Васину травмы помешали. Когда Игнашевич завершил карьеру после чемпионата мира и Васин должен был играть, то внутри клуба уже было отношение некорректным.
– Что было?
– Не знаю. Просто скажу, что по отношению к Васину поступали нечестно. Даже когда его провоцировали и шантажировали, чтоб он ехал в «Мордовию», при этом потерял в зарплате.
– Кто провоцировал и шантажировал?
– Клуб. Бабаев был сильно заинтересован в том, чтобы Васин ушел. Но если игрок уходит, вы не должны лезть к нему в карман. Но здесь получилось наоборот. Обманули его на курсе валюты, налогах и т.д.
Ранее некоторые проблемы мне приходилось обсуждать с Гинером, он за две минуты решал вопросы. Евгений Леннорович – очень солидный человек. Но прежде, чем это доходило до него, все было очень дешево. Он же все исправлял, – сказал Арсен Минасов.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий