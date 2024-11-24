«Реал» уволил бы Анчелотти в случае поражения от «Осасуны» 9 ноября. Его сменил бы Солари (Relevo)

Карло Анчелотти грозило увольнение в начале месяца.

Relevo утверждает, что в случае поражения от «Осасуны» 9 ноября итальянец был бы отправлен в отставку. Должность главного тренера в таком случае занял бы спортивный директор Сантьяго Солари – его об этом уведомили еще 5-го.

«Реал » одержал победу со счетом 4:0, и теперь в клубе, как отмечается, царит более спокойная атмосфера.