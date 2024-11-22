Месси не приедет на гала-вечер в честь 125-летия «Барсы» из-за ранее взятых обязательств (Mundo Deportivo)

Лионель Месси не посетит празднование 125-летия «Барселоны».

Ранее была информация, что аргентинец посетит гала-вечер в честь 125-летия каталонского клуба. Однако теперь Mundo Deportivo сообщает, что Месси не сможет присутствовать на мероприятие из-за некоторых ранее взятых обязательств.

Месси узнал о приглашении 15 дней назад. И, как отмечается, несмотря на невозможность присутствовать на мероприятии, участие Лео возможно в других форматах. Каких именно – не уточняется.