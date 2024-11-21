Головин восстановился после травмы и включен в заявку «Монако» на матч с «Брестом»
Александр Головин возобновил тренировки в общей группе «Монако».
Российский полузащитник восстановился после травмы и включен в заявку на матч 12‑го тура Лиги 1 против «Бреста».
Ранее сообщалось, что Головин испытывает дискомфорт в голеностопе.
Матч между «Монако» и «Брестом» состоится в субботу, 22 ноября.
Опубликовано: Sports
Источник: сайт «Монако»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости