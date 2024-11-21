Головин восстановился после травмы и включен в заявку «Монако» на матч с «Брестом»

Александр Головин возобновил тренировки в общей группе «Монако».

Российский полузащитник восстановился после травмы и включен в заявку на матч 12‑го тура Лиги 1 против «Бреста».

Ранее сообщалось, что Головин испытывает дискомфорт в голеностопе.

Матч между «Монако» и «Брестом» состоится в субботу, 22 ноября.