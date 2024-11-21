Борис Игнатьев: «Cборная России должна играть, для всех ребят – это особенная история. Они хотят в ней играть даже сейчас, когда нет официальных матчей»

Борис Игнатьев выскзался о важности матчей сборной России.

Команда обыграла Бруней (11:0) и Серию (4:0) в товарищеских матчах.

«Что касается дискуссий о том, нужны ли матчи, когда не можем найти сильных соперников, то сборная России должна играть – это мое глубокое убеждение. Тем более даже наши легионеры считают важным приехать в национальную команду.

В октябре на сбор перед несостоявшимся матчем с Пакистаном приезжал Александр Головин , у которого в «Монако» шла борьба за чемпионство во Франции.

Теперь Алексей Миранчук проделал большой путь из США, пролетев более 10 часов из-за океана в Москву, а потом еще поездив поездом до Краснодара.

И это при том, что ему уже в ближайшие выходные предстоит матч в плей-офф американской лиги МЛС, всего через пять дней после игры с Сирией. Это говорит о том, что для всех наших ребят сборная – это особенная история.

А ведь они могли рассуждать, что им это не надо, что нет смысла ради товарищеских матчей далеко ехать, отрываться от клубов. Но нет, для них сборная – это цель, мечта. Они хотят в ней играть даже сейчас, когда нет официальных матчей. И неважно, с кем играть.

У них есть свои персональные болельщики на уровне сборной. И футболисты делают всё, чтобы доставить им удовольствие.

И нужно сказать спасибо Миранчуку, что приехал из США, отыграл как надо и поехал назад туда, где зарабатывает деньги», – сказал бывший тренер сборной России Борис Игнатьев.