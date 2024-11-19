Трансфер Денкея из «Серкль Брюгге» в «Цинциннати» за 17 млн евро станет рекордным в МЛС. У форварда Того 11+6 в 23 играх за клуб

Трансфер Кевина Денкея из «Серкль Брюгге» в «Цинциннати» станет рекордным в МЛС.

Американский клуб заплатит за 23-летнего форварда сборной Того около 17 млн евро, сообщает журналист Саша Тавольери. Также бельгийцы получат 10% с суммы последующей перепродажи игрока.

По данным источника, Денкей подпишет с «Цинциннати » 5-летний контракт с зарплатой около 3 млн долларов за сезон после вычета налогов.

В 23 матчах сезона во всех турнирах за «Серкль Брюгге » на счету нападающего 11 голов и 6 ассистов.