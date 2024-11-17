Вегорст извинился за празднование гола Венгрии после приостановки матча: «Я был слишком напряжен в момент пенальти и не думал о том, что случилось. Понимаю негативную реакцию»

Ваут Вегорст извинился за празднование в матче с Венгрией.

В субботнем матче 5-го тура Лиги наций Нидерланды разгромили Венгрию со счетом 4:0. В начале 1-го тайма игру приостанавливали более чем на 10 минут после того, как ассистенту главного тренера сборной Венгрии Адаму Салаи стало плохо – его унесли с поля на носилках и доставили в больницу, откуда он был выписан той же ночью.

Форвард Нидерландов Вегорст открыл счет с пенальти на 21-й минуте и эмоционально отпраздновал гол, это вызвало осуждение со стороны Рафаэла ван дер Варта: «Мне стало тошно, когда я увидел празднование Вегорста».

«Я вообще об этом [инциденте] не думал, когда пробивал пенальти, я был слишком напряжен. Оглядываясь назад, я понимаю негативную реакцию, но празднование просто выражало мое облегчение.

Позже ты понимаешь, что можно было бы сделать это более спокойно, с большим уважением к соперникам. Возможно, мне стоило поступить иначе», – сказал Вегорст.