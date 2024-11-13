«Спартаку» предложили экс-директора «Лацио» Таре и Бранку из «Фенербахче» на замену Амаралу (Иван Карпов)
«Спартаку» предложили двух кандидатов на пост спортивного директора.
В воскресенье красно-белые объявили об уходе Томаша Амарала.
По информации инсайдера Ивана Карпова, на освободившуюся должность «Спартаку» предложен Игли Таре, покинувший пост спортивного директора «Лацио» летом прошлого года. СМИ ранее сообщали об интересе к албанскому специалисту со стороны «Айнтрахта» и Герты».
Другим кандидатом является португалец Мариу Бранку, в настоящее время работающий в «Фенербахче».
Журналист РБК Грант Гетадарян отмечает, что кто-либо из предложенных кандидатов вряд ли будет приглашен в «Спартак».
Утверждается, что новым спортивным директором красно-белых станет иностранный специалист – в настоящий момент у клуба есть несколько кандидатов и фаворит.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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