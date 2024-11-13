«Спартаку» предложили экс-директора «Лацио» Таре и Бранку из «Фенербахче» на замену Амаралу (Иван Карпов)

«Спартаку» предложили двух кандидатов на пост спортивного директора.

В воскресенье красно-белые объявили об уходе Томаша Амарала .

По информации инсайдера Ивана Карпова, на освободившуюся должность «Спартаку » предложен Игли Таре , покинувший пост спортивного директора «Лацио » летом прошлого года. СМИ ранее сообщали об интересе к албанскому специалисту со стороны «Айнтрахта» и Герты».

Другим кандидатом является португалец Мариу Бранку, в настоящее время работающий в «Фенербахче ».

Журналист РБК Грант Гетадарян отмечает , что кто-либо из предложенных кандидатов вряд ли будет приглашен в «Спартак».

Утверждается, что новым спортивным директором красно-белых станет иностранный специалист – в настоящий момент у клуба есть несколько кандидатов и фаворит.